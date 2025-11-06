Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

«Для нас русский народ не враг»: в Италии рассказали об отношении к туристам из России

Министр туризма Италии Сантанке заявила, что в стране рады туристам из РФ
06 ноября 2025 в 17:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Министр туризма Италии заявила, что в стране рады туристам из РФ

Министр туризма Италии заявила, что в стране рады туристам из РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Италия приветствует российских туристов и не считает их врагами. Об этом заявила министр туризма страны Даниэла Сантанке, комментируя запрет европейским компаниям организовывать туры в Россию, введенном в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза.

«Мы ничего не имеем против русского народа и русских, которые, если хотят приехать как туристы, мы только рады. <...> Для нас русский народ — не враг, и мы говорим им добро пожаловать», — сказала Сантанке. Ее слова приводит ТАСС.

При этом министр туризма Италии добавила, что введенные ЕС ограничения относятся к другой категории. Она отметил, что ей ничего не известно о каких-либо ограничениях, касающихся работы туристических операторов.

Продолжение после рекламы

«Я не понимаю, где ограничение туризма. Естественно, потоки сократились, но мы знаем, следствием чего это стало», — сообщила министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с комментарием относительно включения запрета на предоставление туристических услуг в 19-й пакет антироссийских санкций. По словам Захаровой, подобные ограничительные меры в первую очередь затронут граждан европейских стран, которые планировали посетить Россию. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобными решениями невозможно оказать давление на Российскую Федерацию, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал