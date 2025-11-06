«Для нас русский народ не враг»: в Италии рассказали об отношении к туристам из России
Министр туризма Италии заявила, что в стране рады туристам из РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Италия приветствует российских туристов и не считает их врагами. Об этом заявила министр туризма страны Даниэла Сантанке, комментируя запрет европейским компаниям организовывать туры в Россию, введенном в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза.
«Мы ничего не имеем против русского народа и русских, которые, если хотят приехать как туристы, мы только рады. <...> Для нас русский народ — не враг, и мы говорим им добро пожаловать», — сказала Сантанке. Ее слова приводит ТАСС.
При этом министр туризма Италии добавила, что введенные ЕС ограничения относятся к другой категории. Она отметил, что ей ничего не известно о каких-либо ограничениях, касающихся работы туристических операторов.
«Я не понимаю, где ограничение туризма. Естественно, потоки сократились, но мы знаем, следствием чего это стало», — сообщила министр.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с комментарием относительно включения запрета на предоставление туристических услуг в 19-й пакет антироссийских санкций. По словам Захаровой, подобные ограничительные меры в первую очередь затронут граждан европейских стран, которые планировали посетить Россию. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобными решениями невозможно оказать давление на Российскую Федерацию, передает 360.ru.
