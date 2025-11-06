Власти обезопасят бюджет от налоговых уклонистов

Власти приняли меры по обелению экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России бизнесмены больше не смогут избежать основных налоговых обязательств. На заседании правительства 6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о поэтапном снижении порога годовой выручки, при котором требуется уплата НДС предпринимателями: с 2026 года она составит 20 млн рублей. Как рассказали эксперты URA.RU, так они откажутся от практики дробления бизнеса, которая помогала им снизить объем налоговых отчислений в бюджет.

Порог годовой выручки для уплаты НДС бизнесом постепенно снизится, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В начале заседания премьер рассказал об итогах своего визита в Китай, отметив усиление взаимодействия РФ и КНР по гуманитарному вопросу, а также в сферах энергетики, транспорта и цифровой экономики. Перейдя к повестке собрания, на котором рассмотрели поправки к проекту федерального бюджета на следующие три года, Мишустин сделал акцент на изменениях налогового законодательства. Он заявил, что порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно — до 20 млн рублей в 2026-м, 15 млн в 2027-м и 10 млн рублей в 2028 году. «При этом, чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС по новым нормам, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — обратил внимание премьер и попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о поправках в бюджет.

Порог доходов для уплаты НДС составит 20 млн рублей в 2026 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Говоря о корректировке налоговых положений, Силуанов также рассказал о поэтапном снижении порога доходов для уплаты НДС бизнесом, напомнив, что изначально было предложение сократить его с 60 млн до 10 млн рублей в 2026 году. «[Порог в 20 млн рублей в следующем году] даст возможность бизнесу адаптироваться к новым правилам применения спецрежима», — отметил министр финансов, а затем предложил не ограничивать возможности применения патентной системы налогообложения в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов. Выслушав доклад Силуанова по поправкам в бюджет, Мишустин сообщил, что их необходимо оперативно направить в Госдуму, где скоро состоится второе чтение главного финансового документа страны.

Продолжение после рекламы

Власти оставят в прошлом практику дробления бизнеса Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Такая налоговая инициатива раскрывает системный подход властей к постепенному обелению экономики страны, который должен вывести значительную часть финансовых операций из тени, сообщил URA.RU зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. «Снижение порога доходов для выплаты НДС предотвратит практику дробления бизнеса на несколько формально независимых компаний, к которой порой прибегают, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Теперь данная схема, которая создает проблему недополучения доходов в бюджет, потеряет экономический смысл», — объяснил эксперт.

Власти корректируют налоги с учетом мнения бизнесменов Фото: Илья Московец © URA.RU

Минимизируя риски недополучения доходов в бюджет, правительство старается решить этот вопрос без вреда для бизнес-сообщества, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. «На это указывает тот факт, что власти повысили порог доходов для уплаты НДС с 10 до 20 млн рублей, на что мы обращали внимание в письмах к Минфину и Федеральному собранию РФ. Иначе это привело бы к негативным социально-экономическим последствиям, особенно в отдаленных регионах страны. Однако я думаю, что эти коррективы еще продолжат обсуждать, ведь предприниматели считают, что на пороге доходов в 20 млн рублей можно остановится, как минимум», — отметил Калинин.

РФ может усилить свое присутствие на рынке ЕАЭС Фото: Роман Наумов © URA.RU

Предотвращая дробление бизнеса и как следствие — недополучение денег в бюджет, на что тоже обратил внимание профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов, в правительстве хотят перестраховаться в случае возможного снижения доходов от внешней торговли. «Учитывая переориентацию российского экспорта на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока, такой риск возможен, так как этот процесс требует времени, именно поэтому власти решили продвинуть инициативу, связанную с НДС, который формирует внушительную часть бюджета», — сообщил он.

РФ может расширить рынки сбыта своей продукции Фото: Илья Московец © URA.RU