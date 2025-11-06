Путин приказал создать особые условия при поступлении в вузы для ряда россиян
Путин рассказал об обучении спортсменов в вузах
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин предложил создать особые условия при поступлении в вузы для членов сборных спортивных команд. Об этом глава государства заявил в Самаре на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
«Нужно создать условия для детей, чтобы они могли получать образование, совмещая это с занятиями спортом», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Речь шла, в том числе, о поступлении спортсменов в престижные вузы страны.
Инициатива Путина продолжает курс на поддержку спортивной молодежи, который государство проводит в последние годы. Ранее президент уже неоднократно подчеркивал необходимость создания условий для совмещения спортивной карьеры и получения высшего образования, указывая на важность подготовки квалифицированных кадров в спортивной сфере. Предложение об особых условиях при поступлении в престижные вузы для членов сборных команд направлено на решение проблемы выбора между спортом и образованием, которая стоит перед молодыми спортсменами.
