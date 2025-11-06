Спикер чешской Палаты депутатов убрал украинский флаг с парламента
В Праге убрали украинский флаг
Новый спикер чешской Палаты депутатов Томио Окамура 6 ноября приказал снять со здания парламента украинский флаг, который висел там с 2022 года. Об этом рассказал сам председатель Нижней палаты парламента Чехии.
«Украинский флаг был снят со здания чешского парламента по моему указанию», — заявил Окамура. Он добавил, что стяг убрали за несколько секунд, передает чешский портал iDNES.cz.
Новое правительство Чехии может сократить военную помощь, выделяемую Украине. Оно планирует уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе.
