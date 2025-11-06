Песков рассказал, почему Путин не встретился с попавшим в скандал губернатором
Песков прокомментировал график встреч главы государства
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин не проведет отдельную встречу с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым во время визита в регион, поскольку уже общался с губернатором в ходе предыдущего посещения субъекта. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Отдельной встречи не будет, потому что президент уже встречался с губернатором в рамках прошлого визита в Самарскую область», — пояснил Песков. Его слова передает газета «Ведомости».
Федеральные политологи уверены, что устраивающий скандалы самарский губернатор Вячеслав Федорищев потерял доверие федерального центра. Ему прочат увольнение, когда будет подобрана нужная кандидатура на замену. Ранее в сеть попало видео, на котором Федорищев, используя ненормативную лексику, раскритиковал и уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова.
