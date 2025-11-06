Губернатор Челябинской области рассказал о развитии спорта в регионе

Алексей Текслер отметил важность поддержки тренеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» и заседании Совета при Президенте России Владимире Путине по развитию физкультуры и спорта 6 ноября в Самаре. Глава региона сообщил в интервью URA.RU, что 63,5 процента жителей региона ведут активный образ жизни. Для этого в регионе за последние пять лет построили около сотни спортивных объектов.

«Задача президентом поставлена — увеличить охват детей, занимающихся спортом. Сегодня в нашем регионе больше двух миллионов человек — 63,5 процента — занимаются физической культурой. Это выше, чем среднероссийский показатель. И мы уверенно идем к тем задачам, которые перед нами президент поставил», — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил важность развития спортивной инфраструктуры. По его словам, за последние пять лет в Челябинской области построили 100 новых спортивных объектов и отремонтировали 37 существующих. Среди крупных проектов, которые реализовываются сегодня, — РМК-Арена и футбольно-легкоатлетический манеж. Они предназначены в первую очередь для массового и детско-юношеского спорта.

Алексей Текслер подчеркнул, что все новые школы оборудованы большими спортзалами. При образовательных учреждениях создаются секции и клубы для дополнительных занятий детей. Особое внимание власти региона уделяют привлечению тренеров в сельскую местность, уточнил губернатор. Четыре года назад в Челябинской области запустили программу «Земский тренер» — раньше, чем она заработала на федеральном уровне. Для стимулирования специалистов регион предоставляет подъемные выплаты и повышает зарплаты до среднего уровня, который получают наемные работники в области. Губернатор также отметил необходимость поддержки первых тренеров, которые дают старт развитию спортсменов.

Мероприятия III Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прошли в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Владимир Путин отметил, что физическая культура сплачивает людей.

«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций. Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место», — заявил Владимир Путин на пленарной сессии «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Президент подчеркнул недопустимость политизации спорта и поблагодарил партнеров за восстановление прав Паралимпийского комитета России.