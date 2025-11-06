Спецпосланник США заявил о шести встречах с Путиным

Уиткофф суммарно провел около суток в переговорах с Путиным Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что провел шесть встреч с президентом России Владимиром Путиным, каждая из которых продолжалась не менее четырех часов. Об этом американский чиновник сообщил на Американском бизнес-форуме в Майами.

«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов», — заявил Уиткофф. По его словам, некоторые переговоры с российским лидером затягивались до пяти часов.