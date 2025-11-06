Бывший премьер Украины выступил с предупреждением для России

Азаров заявил о подготовке НАТО к конфронтации с Россией руками Украины Фото: Роман Наумов © URA.RU

НАТО планирует к 2030 году завершить полное перевооружение для последующей войны с Россией руками украинцев. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«К 2030 году НАТО планирует перевооружиться полностью. На это выделят огромнейшие ресурсы, примерно 40 годовых бюджетов Украины» — написал Азаров. Слова политика опубликованы в его telegram-канале.

Политик также заявил, что Североатлантический альянс планирует задействовать украинское государство в роли ударного инструмента в противостоянии с Российской Федерацией. По словам Азарова, жителей Украины вновь принудят к войне.

Продолжение после рекламы

«Украинцев снова заставят воевать! Расчет на то, что до 2030 года мобилизационного ресурса Украины хватит, чтоб снова воевать с Россией», — отметил политик.