Мероприятие Трампа в Белом доме сорвалось в прямом эфире из-за падения в обморок
06 ноября 2025 в 22:51
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Церемония в Белом доме с присутствием Трампа была внезапно остановлена после того, как одному из присутствующих стало плохо и он потерял сознание. Представителей средств массовой информации попросили покинуть помещение. Об этом сообщает Белый дом.
