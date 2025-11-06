ЕК поставила Сербии ультиматум за отказ вводить санкции против РФ
Сербия должна присоединиться к санкциям против РФ, заявили в Еврокомиссии
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что Сербия должна согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом, включая участие в санкциях против России, чтобы продолжить евроинтеграцию. Об этом рассказали в пресс-службе ЕК.
«Наша позиция четко изложена в недавнем пакете мер по расширению», — подчеркнули в Еврокомиссии в ответ на вопрос, будет ли приостановлен процесс вступления Сербии в ЕС до присоединения к санкциям", — передают РИА Новости сообщение пресс-службы Еврокомиссии. Там добавили, что Белград должен соответствовать внешней политике Европы, включая санкции против России, чтобы продолжить процесс вступления в ЕС.
Глава делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат передал президенту Сербии Александру Вучичу доклад о прогрессе страны и призвал ускорить реформы и согласовать внешнюю политику с Брюсселем. Ранее Вучич заявлял, что не гарантирует дальнейший отказ страны от санкций против России, но намерен сохранять позицию 2022 года, когда Белград поддержал лишь часть резолюции ООН по Украине.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
