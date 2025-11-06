ЕК поставила Сербии ультиматум за отказ вводить санкции против РФ

Сербия должна присоединиться к санкциям против РФ, заявили в Еврокомиссии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что Сербия должна согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом, включая участие в санкциях против России, чтобы продолжить евроинтеграцию. Об этом рассказали в пресс-службе ЕК.

«Наша позиция четко изложена в недавнем пакете мер по расширению», — подчеркнули в Еврокомиссии в ответ на вопрос, будет ли приостановлен процесс вступления Сербии в ЕС до присоединения к санкциям", — передают РИА Новости сообщение пресс-службы Еврокомиссии. Там добавили, что Белград должен соответствовать внешней политике Европы, включая санкции против России, чтобы продолжить процесс вступления в ЕС.