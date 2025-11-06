Россия разорвала с европейской страной важное соглашение

Прекращено действие соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений между Россией и Литвой. Об этом сообщил МИД РФ.

«15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений», — указано в официальном документе министерства на портале правовой информации. Двустороннее соглашение было подписанного в Москве в июне 1999 года.

Отношения двух государств в последние годы остаются напряженными. На этом фоне число сделок по выходу европейских компаний из РФ сократилось в 2,7 раза за девять месяцев 2025 года, так как инвесторы столкнулись с высокими дисконтами и сложностью согласования условий, а блокировка российских активов в зарубежных депозитариях, введенная в 2022 году, остается основным препятствием для восстановления инвестиционного климата.