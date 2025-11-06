Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Россия разорвала с европейской страной важное соглашение

Россия разорвала соглашение о защите капиталовложений с Литвой
06 ноября 2025 в 22:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Договор действовал с 1999 года

Договор действовал с 1999 года

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прекращено действие соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений между Россией и Литвой. Об этом сообщил МИД РФ.

«15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений», — указано в официальном документе министерства на портале правовой информации. Двустороннее соглашение было подписанного в Москве в июне 1999 года.

Отношения двух государств в последние годы остаются напряженными. На этом фоне число сделок по выходу европейских компаний из РФ сократилось в 2,7 раза за девять месяцев 2025 года, так как инвесторы столкнулись с высокими дисконтами и сложностью согласования условий, а блокировка российских активов в зарубежных депозитариях, введенная в 2022 году, остается основным препятствием для восстановления инвестиционного климата.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал