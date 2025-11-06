Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украина

Представитель Трампа выступил с важным заявлением по миру на Украине

Уиткофф пообещал, что США урегулируют конфликт на Украине
06 ноября 2025 в 22:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спецпосланник США назвал урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей

Спецпосланник США назвал урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал задачу по урегулированию кризиса на Украине одной из наиболее приоритетных для решения. Об этом он сказал на Американском бизнес-форуме.

«Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим», — заявил спецпосланник американского президента. Уиткофф подчеркнул готовность США активно участвовать в процессе разрешения украинского кризиса.

Заявление Уиткофа согласуется с позицией президента Трампа, который ранее выразил уверенность в возможности урегулирования украинского конфликта в течение нескольких месяцев и неоднократно подчеркивал готовность США активно работать над решением проблемы. Администрация США считает преодоление кризиса на Украине приоритетной задачей, требующей незамедлительного внимания и переговоров между всеми заинтересованными сторонами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал