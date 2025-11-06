Представитель Трампа выступил с важным заявлением по миру на Украине

Спецпосланник США назвал урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал задачу по урегулированию кризиса на Украине одной из наиболее приоритетных для решения. Об этом он сказал на Американском бизнес-форуме.

«Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим», — заявил спецпосланник американского президента. Уиткофф подчеркнул готовность США активно участвовать в процессе разрешения украинского кризиса.