Представитель Трампа выступил с важным заявлением по миру на Украине
Спецпосланник США назвал урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал задачу по урегулированию кризиса на Украине одной из наиболее приоритетных для решения. Об этом он сказал на Американском бизнес-форуме.
«Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим», — заявил спецпосланник американского президента. Уиткофф подчеркнул готовность США активно участвовать в процессе разрешения украинского кризиса.
Заявление Уиткофа согласуется с позицией президента Трампа, который ранее выразил уверенность в возможности урегулирования украинского конфликта в течение нескольких месяцев и неоднократно подчеркивал готовность США активно работать над решением проблемы. Администрация США считает преодоление кризиса на Украине приоритетной задачей, требующей незамедлительного внимания и переговоров между всеми заинтересованными сторонами.
