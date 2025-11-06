Запад планирует обвинить Россию за возможное ЧП на ЗАЭС: главное об СВО на 6 ноября
Российские войска отразили попытку прорыва ВСУ из окружения в Красноармейске
Страны Запада планируют возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Тем временем в зоне СВО российские войска добиваются успехов, продолжая удерживать в окружении солдат ВСУ под Красноармейском. Последние, не получающие никакой поддержки от командования вынуждены сдаваться в плен. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Запад планирует обвинить РФ в возможной аварии на ЗАЭС
Запад планирует обвинить Россию в возможной аварии на ЗАЭС. Об этом рассказали в СВР.
«Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС», — указано в сообщении ведомства. Его приводит RT.
Солдаты ВСУ сдаются в плен в Красноармейске
Группировка «Центр» взяла в плен солдат бригады ВСУ, которые находились в окружении под Красноармейском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинские военнослужащие сдались добровольно. Причиной стало то, что солдаты оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, указано в сообщении. Помимо этого, ведомство приложило видео с украинскими военнослужащими.
«Военнослужащие группировки войск „Центр“ захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Остановлен эшелон западного оружия из Румынии
Партизаны из Одессы смогли остановить поставки оружия и снарядов НАТО из Румынии, подорвав железнодорожные пути. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Одесские партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной артерии ВСУ. В ночь на 17 октября одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса, по которому должен был пройти грузовой состав с натовскими снарядами и техникой из Румынии», — написал он в своем telegram-канале.
«Коалиция желающих» готова обеспечить безопасность Украине
«Коалиция желающих» готова обеспечить безопасность Украины на случай перемирия. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
Он заявил, что страны «действительно готовы работать в момент наступления мира, чтобы вмешаться и помочь закрепить его». Это следует из материала Politico.
Российские солдаты вынесли раненого сослуживца
Российские солдаты с позывными Учур, Айвенго и фельдшер Зверобой несколько часов несли с поля боя своего раненого сослуживца. Это также следует из сообщения оборонного ведомства. В сообщении отмечается, что его обнаружили утром и выносили в плащ-палатке в течение нескольких часов. Позже его передали эвакуационной группе.
ВС РФ вновь остановили попытку прорыва из окружения ВСУ
ВС РФ пресекли попытку ВСУ выбраться из окружения в Красноармейске. Согласно сообщению Минобороны РФ, было отражено 13 украинских атак.
«Отражены 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ в Красноармейск», — указано в сообщении ведомства. Отмечается, что были сорваны три попытки военнослужащих 425-го штурмового полка выбраться из окружения. Информацию приводит aif.ru.
