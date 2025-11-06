С матом уволенный чиновник в Самарской области спустя почти месяц ушел с поста

Полномочия Юрия Жидкова истекали 29 октября Фото: Вконтакте / Юрий Жидков

Собрание представителей Кинельского района Самарской области приняло отставку главы района Юрия Жидкова, сообщает «Коммерсант». Решение было принято после инцидента 14 октября, когда губернатор региона Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки нецензурно «уволил» чиновника, не получив от него объяснений по поводу разбитой мемориальной таблички.

«Собрание представителей Кинельского района Самарской области приняло отставку районного главы Юрия Жидкова. Полномочия Юрия Жидкова истекали 29 октября», — пишет издание.

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы района был объявлен еще 29 сентября — до конфликта с губернатором. Однако желающих занять пост не нашлось. Был назначен повторный конкурс, прием документов для участия в котором продлится до 16 ноября.

