В Госдуме отреагировали на слова Путина о возможном запрете вейпов в РФ

Вице-спикер ГД Даванков: закон о запрете вейпов рассмотрят в ближайшее время
07 ноября 2025 в 00:14
В РФ электронные сигареты и устройства планируют изъять из оборота

В РФ электронные сигареты и устройства планируют изъять из оборота

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Законопроект, запрещающий продажу в РФ вейпов, рассмотрят в самое ближайшее время. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция «Новые люди»).

«Вейпы — это зло. Государственная Дума рассмотрит запрет продажи вейпов в ближайшее время», — заявил Даванков в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о полном запрете на продажу вейпов стране, подчеркнув необходимость проведения просветительской работы среди молодежи. Инициатива получила поддержку в парламенте, где электронные устройства для курения характеризуются как угроза здоровью населения, особенно среди подрастающего поколения.

