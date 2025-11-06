В Госдуме отреагировали на слова Путина о возможном запрете вейпов в РФ
В РФ электронные сигареты и устройства планируют изъять из оборота
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Законопроект, запрещающий продажу в РФ вейпов, рассмотрят в самое ближайшее время. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция «Новые люди»).
«Вейпы — это зло. Государственная Дума рассмотрит запрет продажи вейпов в ближайшее время», — заявил Даванков в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о полном запрете на продажу вейпов стране, подчеркнув необходимость проведения просветительской работы среди молодежи. Инициатива получила поддержку в парламенте, где электронные устройства для курения характеризуются как угроза здоровью населения, особенно среди подрастающего поколения.
