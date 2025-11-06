Аэропорт страны НАТО закрыли из-за БПЛА

В окрестноятх аэропорта был замечен минимум один дрон Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В аэропорту шведского города Гетеборга временно приостановили прием и отправление самолетов. По сведениям местных журналистов, ограничения ввели из-за БПЛА.

«По меньшей мере один беспилотник был замечен в аэропорту Гетеборг-Ландветте. Рейсам не разрешается приземляться», — указано в материале шведского издания Aftonbladet.

По данным местного управления гражданской авиации, два рейса из Мюнхена и Франкфурта были перенаправлены в Копенгаген. Рейс из Ландветтера в Мюнхен отменен. В шведском аэропорту дежурят полицейские патрули.

Продолжение после рекламы