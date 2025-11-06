Военкор Коц призвал не ждать скорого окончания СВО по одной причине
СВО кончится нескоро, поскольку еще не начиналась, считает военный корреспондент Коц
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Специальная военная операция завершится нескоро, а России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам, заявил военный корреспондент Александр Коц. Его ответ на вопрос о сроках окончания СВО опубликован в telegram-канале журналиста 6 ноября.
«С кем они [Польша] собираются воевать? Вопрос риторический. Явно не с Германией в отместку за сентябрь 1939 (...) Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся», — написал Коц.
Военкор указал на планы Варшавы подготовить 400 тысяч добровольцев. Одновременно польская столица направляет значительные финансовые ресурсы на модернизацию вооруженных сил, и в обозримой перспективе страна получит наиболее мощные сухопутные войска среди государств Европейского союза. Также Польша работает над созданием собственной системы защиты от беспилотников.
