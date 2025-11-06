Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украина

Военкор Коц призвал не ждать скорого окончания СВО по одной причине

06 ноября 2025 в 23:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
СВО кончится нескоро, поскольку еще не начиналась, считает военный корреспондент Коц

СВО кончится нескоро, поскольку еще не начиналась, считает военный корреспондент Коц

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Специальная военная операция завершится нескоро, а России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам, заявил военный корреспондент Александр Коц. Его ответ на вопрос о сроках окончания СВО опубликован в telegram-канале журналиста 6 ноября.

«С кем они [Польша] собираются воевать? Вопрос риторический. Явно не с Германией в отместку за сентябрь 1939 (...) Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся», — написал Коц.

Военкор указал на планы Варшавы подготовить 400 тысяч добровольцев.  Одновременно польская столица направляет значительные финансовые ресурсы на модернизацию вооруженных сил, и в обозримой перспективе страна получит наиболее мощные сухопутные войска среди государств Европейского союза. Также Польша работает над созданием собственной системы защиты от беспилотников.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал