Военкор Коц призвал не ждать скорого окончания СВО по одной причине

Специальная военная операция завершится нескоро, а России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам, заявил военный корреспондент Александр Коц. Его ответ на вопрос о сроках окончания СВО опубликован в telegram-канале журналиста 6 ноября.

«С кем они [Польша] собираются воевать? Вопрос риторический. Явно не с Германией в отместку за сентябрь 1939 (...) Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся», — написал Коц.