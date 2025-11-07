Жители «тюменской матрешки» благодаря лотереям обогатились на 2,2 миллиарда рублей

57 счастливчиков стали миллионерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с начала года выиграли в лотереи 2,2 миллиарда рублей. 57 счастливчиков стали миллионерами, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«С 1 января по 1 ноября совокупная сумма выигрышей победителей из Тюменской области составила 2 281 497 273 рубля. За 10 месяцев 57 жителей стали лотерейными миллионерами, а 23 жителя выиграли от 500 тысяч до миллиона рублей. В среднем каждый месяц в регионе появляется около шести лотерейных миллионеров», — рассказали корреспонденту в компании.

Самые крупные выигрыши в этом году достались жителям ХМАО. В феврале 26,8 миллиона забрал сургутянин Виктор, в мае 26,2 миллиона получил анонимный победитель. В августе 35 миллионов выиграл югорчанин, решивший не раскрывать свои данные.

