Жители «тюменской матрешки» благодаря лотереям обогатились на 2,2 миллиарда рублей
57 счастливчиков стали миллионерами
Жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с начала года выиграли в лотереи 2,2 миллиарда рублей. 57 счастливчиков стали миллионерами, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».
«С 1 января по 1 ноября совокупная сумма выигрышей победителей из Тюменской области составила 2 281 497 273 рубля. За 10 месяцев 57 жителей стали лотерейными миллионерами, а 23 жителя выиграли от 500 тысяч до миллиона рублей. В среднем каждый месяц в регионе появляется около шести лотерейных миллионеров», — рассказали корреспонденту в компании.
Самые крупные выигрыши в этом году достались жителям ХМАО. В феврале 26,8 миллиона забрал сургутянин Виктор, в мае 26,2 миллиона получил анонимный победитель. В августе 35 миллионов выиграл югорчанин, решивший не раскрывать свои данные.
Ранее URA.RU писало, что семья из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года миллиард рублей в лотерею, потратила часть полученных денег на жилье и помощь родным. Семеновы остались жить в областной столице.
