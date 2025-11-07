Нелегальные мигранты пытались уйти от полиции в Болгарии, есть погибшие

Еще три человека пострадали в результате ДТП (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Шесть нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП на южном побережье Болгарии, в районе города Бургас. Инцидент произошел во время погони с пограничной полицией, сообщает Болгарское национальное радио.

По данным радио, преследование автомобиля с мигрантами началось в районе города Китен. Полиция преследовала автомобиль на протяжении примерно 40 километров, однако водителю удалось прорваться в город Бургас. На подъезде к городу нелегалы попытались преодолеть противоавтомобильное заграждение. В результате этого маневра их машина перевернулась и упала в озеро.