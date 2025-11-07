Нелегальные мигранты пытались уйти от полиции в Болгарии, есть погибшие
Еще три человека пострадали в результате ДТП (фото из архива)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Шесть нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП на южном побережье Болгарии, в районе города Бургас. Инцидент произошел во время погони с пограничной полицией, сообщает Болгарское национальное радио.
По данным радио, преследование автомобиля с мигрантами началось в районе города Китен. Полиция преследовала автомобиль на протяжении примерно 40 километров, однако водителю удалось прорваться в город Бургас. На подъезде к городу нелегалы попытались преодолеть противоавтомобильное заграждение. В результате этого маневра их машина перевернулась и упала в озеро.
По информации органов, на месте происшествия погибли шесть человек. Еще трое пассажиров с ранениями были доставлены в больницу. Водитель автомобиля, гражданин Румынии, не пострадал и был задержан. Сейчас он находится в полиции. Других подробностей происшествия пока не сообщается.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.