Главный танковый завод с Урала переходит на сокращенную рабочую неделю

«Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 15 декабря. Это связано с падением спроса на подвижной железнодорожный состав, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.
«Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов, задействованных в гражданском сегменте. Это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции», — пояснили там. Сокращение рабочей недели не касается исполнения заводом гособоронзаказов.
Сотрудникам с вагонного производства предложили перевестись на другие направления, обеспеченные заказами. Для них организуют переобучение на новые специальности.
Ранее URA.RU сообщало о переводе на «четырехдневку» работников Серовского завода ферросплавов. При этом сокращений сотрудников и остановки производства не случилось. На самом предприятии пояснили, что нововведение реализуется в рамках «антикризисной программы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!