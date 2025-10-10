Главный танковый завод с Урала переходит на сокращенную рабочую неделю

«Уралвагонзавод» переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Рабочим предложили перевестись на другие специальности
Рабочим предложили перевестись на другие специальности

«Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, входит в концерн «Ростех») переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 15 декабря. Это связано с падением спроса на подвижной железнодорожный состав, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов, задействованных в гражданском сегменте. Это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции», — пояснили там. Сокращение рабочей недели не касается исполнения заводом гособоронзаказов.

Сотрудникам с вагонного производства предложили перевестись на другие направления, обеспеченные заказами. Для них организуют переобучение на новые специальности.

Ранее URA.RU сообщало о переводе на «четырехдневку» работников Серовского завода ферросплавов. При этом сокращений сотрудников и остановки производства не случилось. На самом предприятии пояснили, что нововведение реализуется в рамках «антикризисной программы».

