Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

В Надыме лиса прибежала на детскую площадку. Видео

07 ноября 2025 в 06:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Увидев людей, лиса убежала между домами

Увидев людей, лиса убежала между домами

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) накануне местные жители заметили лису в 18-м микрорайоне. Она бегала по детской площадке.

«Наши подписчики заметили в 18 микрорайоне лису. Друзья, помните и передайте своим детям, что любой контакт с дикими животными потенциально опасен для человека», — передает telegram-канал «ТРК Надым».

Рыжая плутовка прибежала на детскую площадку, но увидев снимающих ее людей, скрылась между домами. Отмечается, что лисы могут быть переносчиками бешенства и контакт с ними опасен.

Продолжение после рекламы

Видео: telegram-канал «ТРК Надым», видео подписчика

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал