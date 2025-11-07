В Надыме лиса прибежала на детскую площадку. Видео
Увидев людей, лиса убежала между домами
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Надыме (ЯНАО) накануне местные жители заметили лису в 18-м микрорайоне. Она бегала по детской площадке.
«Наши подписчики заметили в 18 микрорайоне лису. Друзья, помните и передайте своим детям, что любой контакт с дикими животными потенциально опасен для человека», — передает telegram-канал «ТРК Надым».
Рыжая плутовка прибежала на детскую площадку, но увидев снимающих ее людей, скрылась между домами. Отмечается, что лисы могут быть переносчиками бешенства и контакт с ними опасен.
Видео: telegram-канал «ТРК Надым», видео подписчика
