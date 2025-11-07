Морозы до -29 градусов и туман ждут ямальцев в выходных
В ночь на 9 ноября похолодает до -29 градусов
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
На территории ЯНАО с пятницы 7 ноября до воскресенья 9 ноября столбики термометров будут опускаться до -29 градусов, а также ожидается изморозь и туман. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО с 7 по 9 ноября в отдельных районах ожидается изморозь и туман. В ночное время прогнозируется температура воздуха -17, -29 градусов, при натекании облачности — до -7. Днем потепление до -12, -24 градусов, местами до -5», — сообщается на сайте управления.
На территории будет идти небольшой снег, а ветер — северо-восточный, восточный 3-11 м/с. Похолодание начнется в округе с ночи пятницы.
По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 7 по 9 ноября будет следующая погода:
- Салехард: днем -12, -19°C, ночью -6, -26°C. Облачно, туман, изморозь, ветер 4-7 м/с;
- Новый Уренгой: днем -12, -23°C, ночью -15, -26°C. Облачно, снежные зерна, ветер 4-5 м/с;
- Ноябрьск: днем -6, -18°C, ночью -10, -24°C. Малооблачно, туман, ветер 4-6 м/с;
- Надым: днем -10, -23°C, ночью -14, -27°C. Пасмурно, облачно, туман, ветер до 4-6 м/с.
