Кому положена бесплатная юридическая помощь в Екатеринбурге и куда обращаться

В Свердловской области бесплатную юридическую помощь оказывает ряд адвокатов
09 ноября 2025 в 21:12
Бесплатная помощь юриста положена пенсионерам, малоимущим и другим категориям граждан

Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU

Ряд граждан Свердловской области имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Кто может рассчитывать на такую льготу, куда обращаться и с какими вопросами, читайте в материале URA.RU.

Куда можно обратиться

Бесплатную юридическую помощь оказывает уполномоченный по правам человека в Свердловской области, исполнительные органы госвласти, государственные юридические бюро, а также адвокаты и нотариусы.

Госюрбюро есть в пяти городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Ирбите.

Обратиться за помощью можно по этим адресам

Фото: инфографика URA.RU


В Екатеринбурге организация находится по адресу Малышева, 101. График приема: понедельник — четверг с 10 до 17 часов, в пятницу — с 10 до 16 часов (обеденный перерыв с 13 до 14 часов). Телефон — 8 (343) 227-31-99. Также существует перечень адвокатов, оказывающих бесплатную помощь. 

Какую помощь оказывают бесплатно


Льготные категории граждан могут рассчитывать на представительство в суде

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Граждане могут получать консультации и помощь в составлении важных юридических документов, а иногда и представительство в суде.

Бесплатная консультация доступна по следующим вопросам:

  • жилье (например, получение квартиры по социальному найму, проблемы с выселением),
  • защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг
  • работа (если вас незаконно уволили или задерживают зарплату),
  • травмы на рабочем месте (получение выплат за ущерб здоровью),
  • социальные выплаты (пособия по болезни, инвалидности, пособие на ребенка).

Также специалисты помогают решать семейные дела, например, установить опеку над ребенком или оспорить решение властей. Особое внимание уделяется защите прав детей-сирот, инвалидов и детей, потерявших родителей.

Кто имеет право на бесплатную помощь

В федеральном списке лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь: 

  • малоимущие — семьи, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в регионе (17 556 рублей в месяц для свердловчан), а также одинокие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума 
  • инвалиды I и II группы
  • ветераны Великой Отечественной войны, герои РФ и Советского Союза, герои труда

За помощью могут обратиться многодетные и малоимущие семьи

Фото: Илья Московец © URA.RU


  • участники спецоперации
  • дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе, в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет
  • граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в пансионате
  • несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы
  • недееспособные
  • пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации
  • многодетные родители

В Свердловской области также выделены дополнительные категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную помощь юриста:

  • пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет
  • женщины с маленькими детьми (до трех лет) и одинокие мамы, воспитывающие детей до 14 лет (детей-инвалидов до 18 лет)
  • люди, эвакуированные из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вместе с членами их семей
  • граждане, пострадавшие от радиации после катастроф на Чернобыле, ПО "Маяк" и Семипалатинском полигоне
  • инвалиды третьей группы и ветераны боевых действий, а также семьи погибших ветеранов
  • беременные женщины, обратившиеся по вопросам, связанным с отказом работодателя заключить трудовой договор и другими неправомерными действиями работодателя
  • безработные граждане, обратившиеся за консультациями по вопросам трудоустройства
  • доноры крови, награжденные знаками отличия
  • дети до 18 лет и их представители
Полный список тех, кому положена бесплатная помощь юриста

Фото: инфографика URA.RU

