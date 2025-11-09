Кому положена бесплатная юридическая помощь в Екатеринбурге и куда обращаться
Бесплатная помощь юриста положена пенсионерам, малоимущим и другим категориям граждан
Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU
Ряд граждан Свердловской области имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Кто может рассчитывать на такую льготу, куда обращаться и с какими вопросами, читайте в материале URA.RU.
Куда можно обратиться
Бесплатную юридическую помощь оказывает уполномоченный по правам человека в Свердловской области, исполнительные органы госвласти, государственные юридические бюро, а также адвокаты и нотариусы.
Госюрбюро есть в пяти городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Ирбите.
Обратиться за помощью можно по этим адресам
Фото: инфографика URA.RU
В Екатеринбурге организация находится по адресу Малышева, 101. График приема: понедельник — четверг с 10 до 17 часов, в пятницу — с 10 до 16 часов (обеденный перерыв с 13 до 14 часов). Телефон — 8 (343) 227-31-99. Также существует перечень адвокатов, оказывающих бесплатную помощь.
Какую помощь оказывают бесплатно
Льготные категории граждан могут рассчитывать на представительство в суде
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Граждане могут получать консультации и помощь в составлении важных юридических документов, а иногда и представительство в суде.
Бесплатная консультация доступна по следующим вопросам:
- жилье (например, получение квартиры по социальному найму, проблемы с выселением),
- защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг
- работа (если вас незаконно уволили или задерживают зарплату),
- травмы на рабочем месте (получение выплат за ущерб здоровью),
- социальные выплаты (пособия по болезни, инвалидности, пособие на ребенка).
Также специалисты помогают решать семейные дела, например, установить опеку над ребенком или оспорить решение властей. Особое внимание уделяется защите прав детей-сирот, инвалидов и детей, потерявших родителей.
Кто имеет право на бесплатную помощь
В федеральном списке лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь:
- малоимущие — семьи, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в регионе (17 556 рублей в месяц для свердловчан), а также одинокие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума
- инвалиды I и II группы
- ветераны Великой Отечественной войны, герои РФ и Советского Союза, герои труда
За помощью могут обратиться многодетные и малоимущие семьи
Фото: Илья Московец © URA.RU
- участники спецоперации
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе, в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в пансионате
- несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы
- недееспособные
- пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации
- многодетные родители
В Свердловской области также выделены дополнительные категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную помощь юриста:
- пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет
- женщины с маленькими детьми (до трех лет) и одинокие мамы, воспитывающие детей до 14 лет (детей-инвалидов до 18 лет)
- люди, эвакуированные из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вместе с членами их семей
- граждане, пострадавшие от радиации после катастроф на Чернобыле, ПО "Маяк" и Семипалатинском полигоне
- инвалиды третьей группы и ветераны боевых действий, а также семьи погибших ветеранов
- беременные женщины, обратившиеся по вопросам, связанным с отказом работодателя заключить трудовой договор и другими неправомерными действиями работодателя
- безработные граждане, обратившиеся за консультациями по вопросам трудоустройства
- доноры крови, награжденные знаками отличия
- дети до 18 лет и их представители
Полный список тех, кому положена бесплатная помощь юриста
Фото: инфографика URA.RU
