Кому положена бесплатная юридическая помощь в Екатеринбурге и куда обращаться

Ряд граждан Свердловской области имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Кто может рассчитывать на такую льготу, куда обращаться и с какими вопросами, читайте в материале URA.RU.

Куда можно обратиться

Бесплатную юридическую помощь оказывает уполномоченный по правам человека в Свердловской области, исполнительные органы госвласти, государственные юридические бюро, а также адвокаты и нотариусы.

Госюрбюро есть в пяти городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Ирбите.

Обратиться за помощью можно по этим адресам





В Екатеринбурге организация находится по адресу Малышева, 101. График приема: понедельник — четверг с 10 до 17 часов, в пятницу — с 10 до 16 часов (обеденный перерыв с 13 до 14 часов). Телефон — 8 (343) 227-31-99. Также существует перечень адвокатов, оказывающих бесплатную помощь.

Какую помощь оказывают бесплатно





Льготные категории граждан могут рассчитывать на представительство в суде

Граждане могут получать консультации и помощь в составлении важных юридических документов, а иногда и представительство в суде.

Бесплатная консультация доступна по следующим вопросам:

жилье (например, получение квартиры по социальному найму, проблемы с выселением),

защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг

коммунальных услуг работа (если вас незаконно уволили или задерживают зарплату),

травмы на рабочем месте (получение выплат за ущерб здоровью),

социальные выплаты (пособия по болезни, инвалидности, пособие на ребенка).

Также специалисты помогают решать семейные дела, например, установить опеку над ребенком или оспорить решение властей. Особое внимание уделяется защите прав детей-сирот, инвалидов и детей, потерявших родителей.

Кто имеет право на бесплатную помощь

В федеральном списке лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь:

малоимущие — семьи, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в регионе ( 17 556 рублей в месяц для свердловчан), а также одинокие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума

— семьи, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в регионе ( в месяц для свердловчан), а также одинокие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума инвалиды I и II группы

ветераны Великой Отечественной войны, герои РФ и Советского Союза, герои труда

За помощью могут обратиться многодетные и малоимущие семьи





участники спецоперации

дети-инвалиды, дети-сироты , дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе, в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет

, дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе, в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в пансионате

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы

недееспособные

пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации

многодетные родители

В Свердловской области также выделены дополнительные категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную помощь юриста:

пенсионеры , получающие страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет

, получающие страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет женщины с маленькими детьми (до трех лет) и одинокие мамы, воспитывающие детей до 14 лет (детей-инвалидов до 18 лет)

с маленькими детьми (до трех лет) и одинокие мамы, воспитывающие детей до 14 лет (детей-инвалидов до 18 лет) люди, эвакуированные из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вместе с членами их семей

граждане, пострадавшие от радиации после катастроф на Чернобыле, ПО "Маяк" и Семипалатинском полигоне

инвалиды третьей группы и ветераны боевых действий, а также семьи погибших ветеранов

третьей группы и ветераны боевых действий, а также семьи погибших ветеранов беременные женщины , обратившиеся по вопросам, связанным с отказом работодателя заключить трудовой договор и другими неправомерными действиями работодателя

, обратившиеся по вопросам, связанным с отказом работодателя заключить трудовой договор и другими неправомерными действиями работодателя безработные граждане, обратившиеся за консультациями по вопросам трудоустройства

граждане, обратившиеся за консультациями по вопросам трудоустройства доноры крови, награжденные знаками отличия

дети до 18 лет и их представители

