Полпред Жога обсудил создание брачного агентства для бойцов СВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал активистов подготовить проект брачного агентства по поиску пары для одиноких участников СВО. Полпред обсудил идею на полях форума волонтеров и активистов «Патриоты Урала» в Новом Уренгое (ЯНАО), передает корреспондент URA.RU.

Во время мероприятия руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова сообщила полпреду, что единая база позволит властям понимать потребности ветеранов и их родственников, а брачное агентство увеличит эффективность реабилитации бывших солдат. Жога попросил Белехову разработать проект брачного агентства «Патриоты Урала».