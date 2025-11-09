Полпред Жога обсудил создание брачного агентства для бойцов СВО
Артем Жога участвовал в форуме «Патриоты Урала»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал активистов подготовить проект брачного агентства по поиску пары для одиноких участников СВО. Полпред обсудил идею на полях форума волонтеров и активистов «Патриоты Урала» в Новом Уренгое (ЯНАО), передает корреспондент URA.RU.
Во время мероприятия руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова сообщила полпреду, что единая база позволит властям понимать потребности ветеранов и их родственников, а брачное агентство увеличит эффективность реабилитации бывших солдат. Жога попросил Белехову разработать проект брачного агентства «Патриоты Урала».
«Семейные отношения, любовь-морковь, это сложные мероприятия, здесь должен быть подход», — отметил Жога. Он добавил, что единую базу участников СВО и членов их семей разрабатывают Министерство цифрового развития РФ и фонд «Защитники Отечества».
