Спасатели достали из-под завалов пострадавшего после взрыва газа в Тульской области

Спасатели вытащили человека из-под завалов после взрыва газа в Тульской области Фото: Telegram-канал МЧС по Тульской области

Спасатели извлекли из-под завалов одного человека после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. Всего в результате ЧП пострадали четыре человека, которые госпитализированы с травмами.

«Спасатели произвели деблокировку и спасение из-под завалов 1 человека. В результате происшествия пострадали 4 человека, которые были доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС России по Тульской области.

Взрыв привел к частичному обрушению стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. На месте работают 90 спасателей и 25 единиц техники, которые разбирают завалы. Из опасной зоны эвакуированы десять человек, все они временно размещены у родственников. По факту взрыва возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего.

Аварийно-спасательные операции продолжаются. Специалисты проверяют, не осталось ли под завалами других пострадавших, а также оценивают устойчивость сохранившихся конструкций здания.