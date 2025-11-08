Спасатели достали из-под завалов пострадавшего после взрыва газа в Тульской области
Спасатели вытащили человека из-под завалов после взрыва газа в Тульской области
Фото: Telegram-канал МЧС по Тульской области
Спасатели извлекли из-под завалов одного человека после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. Всего в результате ЧП пострадали четыре человека, которые госпитализированы с травмами.
«Спасатели произвели деблокировку и спасение из-под завалов 1 человека. В результате происшествия пострадали 4 человека, которые были доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС России по Тульской области.
Взрыв привел к частичному обрушению стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. На месте работают 90 спасателей и 25 единиц техники, которые разбирают завалы. Из опасной зоны эвакуированы десять человек, все они временно размещены у родственников. По факту взрыва возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего.
Аварийно-спасательные операции продолжаются. Специалисты проверяют, не осталось ли под завалами других пострадавших, а также оценивают устойчивость сохранившихся конструкций здания.
Утром 8 ноября в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, который привел к частичному обрушению здания. Первоначально сообщалось о нескольких пострадавших и работе экстренных служб на месте ЧП, а также об организации временного пункта размещения для эвакуированных жителей. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и проверять, нет ли под ними других пострадавших.
