Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Взрыв газа в многоэтажке в Тульской области: онлайн-трансляция

В Куркино произошел взрыв газа в многоквартирном доме
08 ноября 2025 в 11:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По факту происшествия заведено уголовное дело

По факту происшествия заведено уголовное дело

Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате частично обрушились стены и межэтажные перекрытия. На месте работают экстренные службы, известно о двух пострадавших. Для жителей организован временный пункт размещения в школе №1. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.


11:43 По данным telegram-канала Mash, после взрыва газа в жилом доме не менее трех человек остаются под завалами. Спасатели извлекают пострадавших, двое уже госпитализированы.

11:26 СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия. На месте работают следователи и криминалисты под руководством главы регионального управления Владимира Усова.

Продолжение после рекламы

11:24 На место ЧП выехал зампред регионального правительства. Информация о пострадавших уточняется.

11:24 На месте работают экстренные службы, доставлено 7 бригад скорой помощи. Двоих пострадавших госпитализировали в Ефремовскую больницу. Для жителей открыт пункт временного размещения в школе №1.

11:23 Взрыв бытового газа произошел утром в многоэтажном доме поселка Куркино. В результате частично обрушилась стена подъезда, кровля и перекрытия верхних этажей. Об этом сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал