Взрыв газа в многоэтажке в Тульской области: онлайн-трансляция
По факту происшествия заведено уголовное дело
Фото: Илья Московец © URA.RU
В поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате частично обрушились стены и межэтажные перекрытия. На месте работают экстренные службы, известно о двух пострадавших. Для жителей организован временный пункт размещения в школе №1. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
11:43 По данным telegram-канала Mash, после взрыва газа в жилом доме не менее трех человек остаются под завалами. Спасатели извлекают пострадавших, двое уже госпитализированы.
11:26 СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия. На месте работают следователи и криминалисты под руководством главы регионального управления Владимира Усова.
11:24 На место ЧП выехал зампред регионального правительства. Информация о пострадавших уточняется.
11:24 На месте работают экстренные службы, доставлено 7 бригад скорой помощи. Двоих пострадавших госпитализировали в Ефремовскую больницу. Для жителей открыт пункт временного размещения в школе №1.
11:23 Взрыв бытового газа произошел утром в многоэтажном доме поселка Куркино. В результате частично обрушилась стена подъезда, кровля и перекрытия верхних этажей. Об этом сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
