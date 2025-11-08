Взрыв газа в многоэтажке в Тульской области: онлайн-трансляция

По факту происшествия заведено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате частично обрушились стены и межэтажные перекрытия. На месте работают экстренные службы, известно о двух пострадавших. Для жителей организован временный пункт размещения в школе №1. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.





11:43 По данным telegram-канала Mash, после взрыва газа в жилом доме не менее трех человек остаются под завалами. Спасатели извлекают пострадавших, двое уже госпитализированы.

11:26 СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия. На месте работают следователи и криминалисты под руководством главы регионального управления Владимира Усова.

Продолжение после рекламы

11:24 На место ЧП выехал зампред регионального правительства. Информация о пострадавших уточняется.

11:24 На месте работают экстренные службы, доставлено 7 бригад скорой помощи. Двоих пострадавших госпитализировали в Ефремовскую больницу. Для жителей открыт пункт временного размещения в школе №1.