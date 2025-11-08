Логотип РИА URA.RU
Над небом регионов сбили пятнадцать украинских дронов

ПВО уничтожила 15 беспилотников над территорией трех областей
09 ноября 2025 в 01:23
ВС РФ перехватили 15 беспилотников над небом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дежурными силами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20 до 23 часов по московскому времени уничтожены 15 украинских дронов: 12 над Крымом, два над Черным морем и один над Ростовской областью», — уточнило военное ведомство в telegram-канале.

