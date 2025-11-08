Над небом регионов сбили пятнадцать украинских дронов
ПВО уничтожила 15 беспилотников над территорией трех областей
09 ноября 2025 в 01:23
ВС РФ перехватили 15 беспилотников над небом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Дежурными силами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 20 до 23 часов по московскому времени уничтожены 15 украинских дронов: 12 над Крымом, два над Черным морем и один над Ростовской областью», — уточнило военное ведомство в telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал