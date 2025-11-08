В Полтавской области Украины взрываются трансформаторы и пропадает свет
Украина оказалась на грани блэкаута из атаки ВС РФ
По всей Полтавской области (Украина) происходят взрывы трансформаторов — сеть не выдерживает. В населенных пунктах региона частично или полностью отсутствует электричество. Наблюдаются перебои с водой и теплом, жалуются местные власти.
«В Полтавской области взрываются трансформаторы. На территории полностью отсутствуют или есть перебои с электричеством, водой и теплом», — на сообщение областной администрации ссылается telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
В данный момент под Полтавой скачки напряжения достигают 662 вольт. Это практически мгновенно выводит технику из строя и приводит к возгоранию.
Прошедшей ночью армия РФ нанесла массированный удар по украинским целям. В Минобороны России объяснили, что это ответ на террористические атаки ВСУ, направленные против российских регионов. Военные обозреватели уже назвали акцию рекордным по количеству снарядов баллистическим обстрелом.
