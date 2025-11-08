Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

В Полтавской области Украины взрываются трансформаторы и пропадает свет

09 ноября 2025 в 02:01
Украина оказалась на грани блэкаута из атаки ВС РФ

Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

По всей Полтавской области (Украина) происходят взрывы трансформаторов — сеть не выдерживает. В населенных пунктах региона частично или полностью отсутствует электричество. Наблюдаются перебои с водой и теплом, жалуются местные власти.

«В Полтавской области взрываются трансформаторы. На территории полностью отсутствуют или есть перебои с электричеством, водой и теплом», — на сообщение областной администрации ссылается telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В данный момент под Полтавой скачки напряжения достигают 662 вольт. Это практически мгновенно выводит технику из строя и приводит к возгоранию.

Прошедшей ночью армия РФ нанесла массированный удар по украинским целям. В Минобороны России объяснили, что это ответ на террористические атаки ВСУ, направленные против российских регионов. Военные обозреватели уже назвали акцию рекордным по количеству снарядов баллистическим обстрелом.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

