На Крымском мосту в ДТП погибли два человека
Водитель въехал в бетонное ограждение и перевернулся
Фото: Илья Московец © URA.RU
Вечером 8 ноября на автомобильной части Крымского моста (автодорога Новороссийск — Керчь) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает МВД Крыма.
«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Mercedes смертельно травмированы, двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Предварительно, водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Тамани, пытался обогнать пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Севастополь, и не справился с управлением. Авария привела к наезду на бетонное ограждение и последующему опрокидыванию автомобиля.
