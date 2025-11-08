Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

На Крымском мосту в ДТП погибли два человека

09 ноября 2025 в 03:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водитель въехал в бетонное ограждение и перевернулся

Водитель въехал в бетонное ограждение и перевернулся

Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером 8 ноября на автомобильной части Крымского моста (автодорога Новороссийск — Керчь) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает МВД Крыма. 

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Mercedes смертельно травмированы, двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Предварительно, водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Тамани, пытался обогнать пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Севастополь, и не справился с управлением. Авария привела к наезду на бетонное ограждение и последующему опрокидыванию автомобиля.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал