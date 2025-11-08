Украинские войска попали в полное окружение под Красноармейском: главные новости об СВО на 8 ноября

ВСУ в котле под Красноармейском все пути отхода перекрыты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о полной блокаде украинских подразделений в Красноармейске (Покровске). По его данным, российские войска установили контроль над последними путями отхода из города, сделав невозможной эвакуацию личного состава ВСУ.

Он уточнил, что украинским силам удалось вывести лишь незначительную часть подразделений в направлении Димитрова (Мирнограда) до завершения операции по окружению. Главное о спецоперации к 8 ноября — в материале URA.RU.

Украинская группировка заблокирована в Красноармейске

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ окружены в Красноармейске (Покровске), все пути отхода заблокированы. По его словам, противник не сможет покинуть город.

Он также отметил, что командованию ВСУ удалось вывести лишь небольшую часть войск в направлении Димитрова (Мирнограда), остальные сдались в плен из-за ударов артиллерии и атак дронов.

Ситуация в Красноармейске критическая: российские и украинские войска борются за одни и те же здания, сообщает Associated Press. Эксперты считают, что ВС РФ могут вскоре взять город под полный контроль. По данным агентства, командование ВСУ опасается ухудшения обстановки в районе.

Все государственные теплоэлектростанции Украины прекратили работу. Об этом заявили в компании «Центрэнерго».

«Нет генерации на ТЭС», — говорится в сообщении компании в соцсетях. Притом там отметили, что станции в огне. Речь идет о Трипольской станции (Киевская область) и Змиевской (Харьковская область).

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетического комплекса. По данным ведомства, это ответ на атаки Киева по гражданским объектам России.

Российские войска создают котел под Северском

Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, российские подразделения взяли в огневое окружение украинские формирования в районе населенного пункта Звановка под Северском. По его словам, в настоящее время ведутся интенсивные боевые действия, а российские военнослужащие завершают создание «котла», блокируя последние пути отхода противника.

Эксперт пояснил, что после полного замыкания окружения под Звановкой российские силы выйдут на южные окраины Северска, передает ТАСС. Он подчеркнул, что до ликвидации окруженной группировки невозможно развернуть полномасштабное наступление на город, поскольку сохраняется угроза фланговых контраукров ВСУ.

ВС РФ взяли под полный контроль улицу на западе Купянска

В Купянске российская армия завершила операцию по освобождению улицы Леси Украинки — последние четыре дома были зачищены от сил ВСУ. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, известный под позывным Лаврик.

В своем сообщении военнослужащий отметил, что задача по зачистке улицы Леси Украинки от боевиков выполнена, и теперь улица находится под полным контролем российских военных. Командир также проинформировал о продолжающихся боевых действиях на улицах Левадный въезд, 1-я Западная и Сеньковская.

В ходе столкновений было ликвидировано десять бойцов ВСУ, пытавшихся удержать свои позиции. Помимо этого, было успешно проведено огневое воздействие на подразделения ВСУ, которые находились в лесу на южной окраине города.

Российские военные предлагают противнику сдаться перед штурмом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» применяют тактику предварительного уведомления противника перед наступлением. Как сообщил командир боевой машины с позывным Унон, перед атакой в тыл вражеских позиций запускаются снаряды с листовками, содержащими призыв сложить оружие и сдаться в плен. Если противник игнорирует это предложение, по его позициям наносится удар фугасными снарядами.

По словам командира, его подразделение успешно уничтожает радиолокационные станции, живую силу и артиллерийские орудия противника. Дальность стрельбы РСЗО позволяет поражать цели на расстоянии до 35 км. Для обеспечения секретности управления все команды в расчете передаются на бурятском языке.

Потери ВСУ за сутки превысили 1300 человек

По данным Минобороны РФ, в течение последних суток в ходе боевых действий было ликвидировано около 1330 украинских военнослужащих. Наибольшие потери противник понес на центральном направлении, где действует группировка «Центр» — более 480 человек.

На западе Украины уничтожено свыше 220 военнослужащих, на восточном направлении — более 285. Группировка «Север» ликвидировала до 195 боевиков, тогда как на южном направлении потери ВСУ составили до 80 человек, а в зоне ответственности группировки «Днепр» — до 70 военнослужащих.

Экс-чиновник Пентагона назвал причины СВО

Бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что российский лидер Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине в ответ на экзистенциальную угрозу безопасности России. В интервью он раскритиковал многолетние усилия Вашингтона по интеграции Украины в НАТО, назвав эту политику нерациональной.

Уилкерсон пояснил, что с точки зрения российского руководства настойчивое стремление включить Украину в альянс создавало прямую угрозу национальным интересам России. Он подчеркнул, что эта внешнеполитическая линия последовательно проводилась как республиканской, так и демократической администрациями США.