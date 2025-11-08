Стали известны цены на икру и рыбу к Новому году

Красная икра и рыба подорожают к новогодним праздникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цены на красную рыбу и икру в российских магазинах перед Новым годом могут вырасти на 5-7 процентов, достигнув в среднем 1 400 и 9 900 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«В абсолютном выражении средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1 400 рублей за килограмм, а на красную икру 9 900 рублей за килограмм, однако темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года. Как следствие, значительный прирост улова не помешает вероятному росту цен на рыбу лососевых пород и красную икру на 5-7 процентов к концу 2025 года», — сообщила Светлана Ильяшенко ТАСС.

Эксперт отметила, что к 27 октября 2025 года улов лососевых составил 335,2 тыс. тонн, что на 43,7% больше, чем в 2024 году. Однако на цены влияют сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы. На начало октября 2025 года средняя цена на рыбу лососевых пород составила 1 381 рубль за килограмм, что на 16,8 процентов выше, чем в 2024 году. Средняя цена на красную икру достигла 9 441 рубля за кило, что на 36,3 процента превышает значения прошлого октября, но ниже январских показателей 2025 года.

