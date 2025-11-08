Захарова прокомментировала рекордное дезертирство в украинской армии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова описала рекордное дезертирство в Вооруженных силах Украины в октябре в двух словах. Свое видение ситуации она озвучила в телеэфире.

«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: „Тикайте, хлопцы!“, — заявила Захарова в эфире программы „Право знать“ на канале ТВЦ. Она обратила внимание на сообщения российских силовых структур о том, что октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ, поскольку в этот период из украинской армии сбежало более 21 тысячи человек

Причинами массового бегства военнослужащих с позиций являются принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ, который практически не появляется на передовой. Командиры скрывают дезертирство, чтобы избежать наказания.

Продолжение после рекламы