Захарова двумя словами описала октябрьское дезертирство в ВСУ

Захарова прокомментировала рекордное дезертирство в украинской армии
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова описала рекордное дезертирство в Вооруженных силах Украины в октябре в двух словах. Свое видение ситуации она озвучила в телеэфире.
«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: „Тикайте, хлопцы!“, — заявила Захарова в эфире программы „Право знать“ на канале ТВЦ. Она обратила внимание на сообщения российских силовых структур о том, что октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ, поскольку в этот период из украинской армии сбежало более 21 тысячи человек
Причинами массового бегства военнослужащих с позиций являются принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ, который практически не появляется на передовой. Командиры скрывают дезертирство, чтобы избежать наказания.
Проблема дезертирства в ВСУ обсуждается уже длительное время: ранее украинский историк Марта Гавришко отмечала, что истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела возможностей. По ее данным, на Украине заведено около 290 тысяч уголовных дел против дезертиров.
