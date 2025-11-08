Десять населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения
Жители Курской области остались без электроснабжения
Фото: Илья Московец © URA.RU
Часть Кореневского района Курской области осталась без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«На одном из объектов энергетики в посёлке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населённых пунктов около 2.5 тыс. потребителей. Бригады энергетиков в ближайшее время приступят к устранению нарушений», — заявил губернатор Александр Хинштейн.
