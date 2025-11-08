Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Десять населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения

В Кореневском районе Курской области произошло массовое отключение электричества
08 ноября 2025 в 23:56
Жители Курской области остались без электроснабжения

Фото: Илья Московец © URA.RU

Часть Кореневского района Курской области осталась без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«На одном из объектов энергетики в посёлке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света — без электричества остались 10 населённых пунктов около 2.5 тыс. потребителей. Бригады энергетиков в ближайшее время приступят к устранению нарушений», — заявил губернатор Александр Хинштейн.

