Захарова: ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС

Захарова отметила, что ЕС погубит сам себя решением об ограничении выдачи виз россиянам Фото: Роман Наумов © URA.RU

Решении Еврокомиссии ограничить выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ погубит Евросоюз, а с учетом колоссальных расходов на мигрантов и поддержку Украины это «доведение Европы до самоубийства». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеэфире.

«И к этому всему еще лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства», — заявила Захарова в программе «Право знать» на канале ТВЦ.