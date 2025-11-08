В Воронежском регионе объявлена угроза атаки БПЛА
В Воронежской области объявлена дроновая угроза
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. В регионе приведены в готовность силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил глава области в официальном telegram-канале.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.