Общество

В Воронежском регионе объявлена угроза атаки БПЛА

09 ноября 2025 в 02:10
09 ноября 2025 в 02:10
В Воронежской области объявлена дроновая угроза

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. В регионе приведены в готовность силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил глава области в официальном telegram-канале.

