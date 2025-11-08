В Совфеде раскрыли пугающую статистику о росте изнасилований мигрантами в Европе
По данным статистики, мигранты бесчинствуют в Европе
Фото: Илья Московец © URA.RU
На территории стран Западной Европы, которые приняли наибольшее число мигрантов в последние годы, наблюдается всплеск изнасилований. Данные статистики говорят, что приезжие все чаще выбирают в качестве своих жертв коренных жительниц европейских государств. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Прикамья Алексей Пушков.
«Западные страны, принявшие наибольшее число мигрантов, выбились в лидеры по числу изнасилований, прежде всего коренных жительниц этих стран», — написал Пушков в своем telegram-канале. Политик опубликовал данные исследования с 2008 по 2023 годы.
Первое место в антирейтинге занимают Англия и Уэльс (рост за отчетный период на 221,8%). Швеция — на втором месте с показателем 58,6%. Тройку лидеров замыкает Франция (рост на 279,8%).
По мнению Пушкова, коллективный Запад предпочитает не замечать проблему. Вместо этого руководство европейских стран акцентирует внимание на внешнеполитических вопросах, таких как гипотетическая «русская угроза».
URA.RU уже рассказывало, что в Евросоюзе осенью произошел раскол из-за ужесточения мер против нелегальной миграции. Члены содружества не могут прийти к согласию относительно признания решений о депортации просителей убежища и механизма перераспределения приезжих, что затрудняет выработку единой миграционной политики.
