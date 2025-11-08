Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

В Совфеде раскрыли пугающую статистику о росте изнасилований мигрантами в Европе

Пушков: западные страны с большим числом мигрантов в лидерах по изнасилованиям
09 ноября 2025 в 03:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По данным статистики, мигранты бесчинствуют в Европе

По данным статистики, мигранты бесчинствуют в Европе

Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории стран Западной Европы, которые приняли наибольшее число мигрантов в последние годы, наблюдается всплеск изнасилований. Данные статистики говорят, что приезжие все чаще выбирают в качестве своих жертв коренных жительниц европейских государств. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

«Западные страны, принявшие наибольшее число мигрантов, выбились в лидеры по числу изнасилований, прежде всего коренных жительниц этих стран», — написал Пушков в своем telegram-канале. Политик опубликовал данные исследования с 2008 по 2023 годы.

Первое место в антирейтинге занимают Англия и Уэльс (рост за отчетный период на 221,8%). Швеция — на втором месте с показателем 58,6%. Тройку лидеров замыкает Франция (рост на 279,8%).

Продолжение после рекламы

По мнению Пушкова, коллективный Запад предпочитает не замечать проблему. Вместо этого руководство европейских стран акцентирует внимание на внешнеполитических вопросах, таких как гипотетическая «русская угроза».

URA.RU уже рассказывало, что в Евросоюзе осенью произошел раскол из-за ужесточения мер против нелегальной миграции. Члены содружества не могут прийти к согласию относительно признания решений о депортации просителей убежища и механизма перераспределения приезжих, что затрудняет выработку единой миграционной политики.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал