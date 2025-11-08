«Известия»: россиян станут чаще обманывать при помощи голосовых сообщений

Развитие технологий синтеза речи и видео способствует росту случаев обмана Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

К концу 2025 года число случаев обмана россиян с помощью сфабрикованных голосовых сообщений может вырасти в 2,2 раза по сравнению с 2024 годом, сообщает издание «Известия». Эксперты отмечают, что мошенники активно используют технологии синтеза речи, чтобы имитировать голоса топ-менеджеров и обманывать сотрудников компаний.

«Мошенники имитируют голосовые сообщения публичных людей, например директоров компаний, тех, с кем хоть раз публиковались записи в интернете. Причем они постоянно меняют свои легенды», — рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов «Известиям».

Эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Борисославский отмечает, что количество подобных случаев увеличивается, особенно в преддверии Нового года, когда люди более эмоционально вовлечены, а внимание снижается. Начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова сообщила, что доля таких атак может вырасти с 3 % от всех видов мошенничества в 2024 году до 5–6 % к концу 2025-го.

Продолжение после рекламы

В первом полугодии 2025 года количество инцидентов с дипфейками выросло на 100–150 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый квартал 2025 года зафиксировано больше случаев обмана, чем за весь 2024 год. Общее количество дипфейков в России по итогам 2025 года может вырасти вчетверо по сравнению с 2024-м, а к концу 2026 года — увеличиться еще минимум вдвое. Среди причин такого роста — снижение порога входа в технологии, рост доступности инструментария и высокую активность кибермошенников.