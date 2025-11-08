Умер актер Владимир Симонов: его жизнь и творчество, чем запомнился

Актер являлся лауреатом нескольких театральных премий Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Народный артист РФ Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни. Он запомнился широкой публике как актер театра и кино, исполнивший более 150 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона» и другие. URA.RU собрало факты о творческом пути деятеля искусства, сыгравшего писателя Тургенева, протопопа Сильвестра и майора КГБ Петра Федорова.

Друг Маковецкого и коллега Ефремова

Владимир Симонов родился в Октябрьске Самарской области 7 июня 1957 года. Закончив школу, в 1974 году он решил поступить в Щукинское училище в Москве, но не смог сдать экзамен по русскому языку и литературе.

На протяжении многих лет Симонов был ведущим актером Театра имени Вахтангова Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Вернувшись на родину, он два года обучался в Куйбышевском институте культуры, а в 1976 году все же смог поступить в Театральное училище им. Б. Щукина. После окончания обучения вместе с однокурсниками Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в труппу Театра имени Вахтангова.

Продолжение после рекламы

В 1983 году он перешел во МХАТ по приглашению известного советского актера, театрального режиссера Олега Ефремова, где проработал шесть лет. В 1989 году вернулся в Театр имени Вахтангова, где трудился до последнего времени.

Также актер участвовал в постановках Театра-студии «Домино», сотрудничал с Владимиром Мирзоевым на сцене Театра им. Станиславского и с начала 1990-х годов активно играл в спектаклях театра «Et Cetera», театра Наций и в антрепризах.

От Володьки до протопопа Сильвестра

Симонов дебютировал в кино в 1981 году, сыграв лейтенанта Володьку в экранизации военной повести Вячеслава Кондратьева «Сашка». Запомнились зрителям и его последующие роли: Василия Бородина в мелодраме Павла Лунгина «Свадьба», Вадима Глинского в «Граница. Таежный роман» Александра Митты, Ивана Тургенева в сериале «Достоевский» Владимира Хотиненко, майора КГБ Петра Федорова в драме «Перевал Дятлова» и протопопа Сильвестра в сериале «Грозный».

Симонов в роли Гиви в спектакле «Тамада» Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Фильмография артиста насчитывает более 150 ролей. Она включает такие картины, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона» и многие другие.

Актер был удостоен целого ряда театральных премий, в том числе премии «Чайка», Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова и премии «Хрустальная Турандот». За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства Симонова поощряли орденом Дружбы. Среди последних работ актера в кино — картины «Псих», «Клиника счастья», «Пальма».

Был четырежды женат

Симонов был женат на внучке режиссера Рубена Симонова. В этом союзе родилась дочь Ася. После расставания родителей девушка эмигрировала в Америку. Сейчас она замужем и подарила отцу внука Оливера.

В течение творческого пути актер Симонов женился четыре раза Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Второй супругой Симонова стала актриса Екатерина Беликова, которая родила ему сына. Василий Симонов продолжил творческую династию: в 2010 году он окончил Щукинское училище и сейчас служит в Театре имени Вахтангова и Et Cetera.

С третьей женой, студенткой ГИТИСа Надеждой (впоследствии уехала в Индию), родился второй сын, Владимир Симонов-младший. Последняя законная супруга Симонова — 45-летняя Яна Соболевская. Роман с ней вспыхнул на съемочной площадке детектива «Под прицелом любви». Вместе они воспитывали дочь и сына.

Смерть

Народный артист умер 8 ноября. Об этом сообщил инсайдер, близкий к окружению артиста.

«Владимира Симонова не стало в возрасте 68 лет», — на сообщение источника ссылается ТАСС. Причины смерти пока не разглашаются.

Продолжение после рекламы