NYT: в Китае лаборатория создает таблетки для продления жизни до 150 лет

08 ноября 2025 в 23:55
Китайские ученые ищут способ замедлить старение

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Китайский стартап Lonvi Biosciences, базирующийся в китайском Шэньчжэне, разрабатывает таблетки, которые, по заявлениям компании, могут продлить жизнь человека до 150 лет. Препарат основан на экстракте виноградных косточек. Об этом пишут западные СМИ.

«Прожить до 150 лет — определенно реальная цель. Через несколько лет это станет реальностью», — процитировала главного технолога Lonvi Biosciences Лю Цинхуа американская газета New York Times

Методы компании опираются на исследования шанхайских ученых. Они обнаружили, что процианидин C1 (PCC1), содержащийся в виноградных косточках, увеличивает продолжительность жизни мышей на 9,4 % и продлевает их жизнь с момента начала лечения на 64,2 %.

Ранее известный эпидемиолог Михаил Фаворов заявлял, что несмотря на улучшение условий, рост продолжительности жизни в мире замедляется. Дальнейший рост возможен только при прорыве в лечении онкологических заболеваний, отметил он.

