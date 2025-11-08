Умер экс-ведущий шоу Top Gear Уилсон: его творческий путь

Ведущий стал одним из главных символов Top Gear Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший ведущий популярных британских телешоу об автомобилях Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон ушел из жизни в возрасте 68 лет, следует из сообщения его семьи. Подробности о его творчестве — в материале URA.RU.

В Top Gear

«Top Gear» — британская телепередача, которая посвящена автомобилям. История проекта началась в 1977 году с выпуска тележурнала, формат которого долгое время оставался неизменным. В 2002 году состоялся перезапуск, в результате которого появилась современная версия программы с характерным юмором и уникальными тест-драйвами.

Ведущими обновленного «Top Gear» стали Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд, Джейсон Доу и таинственный водитель-испытатель по прозвищу Стиг. В третьем сезоне Джейсона Доу заменил Джеймс Мэй. В странах, где программа транслировалась официально, ее аудитория достигала примерно 350 миллионов человек.

Продолжение после рекламы

25 марта 2015 года BBC официально сообщило об увольнении Джереми Кларксона. После этого Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и продюсер Энди Уилман заявили о своем отказе продолжать работу в проекте, что поставило под сомнение будущее «Top Gear». 21 ноября 2023 года BBC объявила о приостановке производства шоу на неопределенный срок.

Сам Уилсон начал работу в BBC еще в 1993 году, где стал одним из ведущих оригинальной версии телепередачи Top Gear совместно с Джереми Кларксоном. Он участвовал в программе на еженедельной основе вплоть до прекращения ее выпуска в 2001 году, часто выступая в роли эксперта по автомобилям с пробегом.

Собственные проекты

По завершении эпохи оригинального Top Gear Уилсон перешел на Channel 5, где возглавил автомобильную программу Fifth Gear. После перезапуска Top Gear он высказался о Кларксоне следующим образом: «Тот факт, что BBC настолько опасается потери рейтингов, что привлекла моего бывшего соведущего из отставки, это комплимент».

В дальнейшем Уилсон реализовал собственные телевизионные проекты на BBC: сериал «The Car's the Star», посвященный классическим автомобилям, и шоу «All The Right Moves», ставшее первым телевизионным проектом о недвижимости с акцентом на финансовые аспекты.

Ведущий создал популярную линейку шоу

На Channel 5 Уилсон разработал концепцию шоу «Худший водитель Британии», которая впоследствии послужила основой для целого ряда аналогичных проектов, среди которых «Худший домашний мастер Британии», «Худший фермер», «Худшая свекровь», «Худший муж Британии», «Худший подросток», «Худший строитель», «Худший смотритель зоопарка» и «Худший игрок FIFA 2002». После участия Уилсона в сериале «Худшие в Британии» комик Гарри Хилл спародировал его, заявив: «Раньше я был в Top Gear, а теперь на Channel 5. Добро пожаловать в программу „Худший ход в карьере Британии“. Ведение Fifth Gear Уилсон прекратил в 2005 году.

Антирекорд по танцам и другие выступления

В 2004 году Уилсон принял участие во втором сезоне шоу «Танцы со звездами». Однако там он получил наихудший результат за всю историю проекта.

Уилсон неоднократно выступал в качестве эксперта в телевизионных программах. Так, 12 января 2009 года и 4 декабря 2010 года он участвовал в программе BBC Breakfast, делясь рекомендациями по вождению в снежных условиях и обсуждая подходящие для этого автомобили.

5 апреля 2012 года он вновь появился в BBC Breakfast с обсуждением правил дорожного движения. Также он регулярно участвовал в утреннем шоу Daybreak на канале ITV, где затрагивались темы, связанные с автомобилями. В 2015 году Уилсон вновь вернулся на Channel 5 в качестве ведущего шоу Classic Car Show.

Продолжение после рекламы

Смерть