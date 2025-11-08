Стали известны подробности диагноза сына Плющенко после госпитализации

Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья своего сына Александра Плющенко Фото: страница Яны Рудковской в Instagram @rudkovskayaofficial

По словам продюсера Яны Рудковской, ее сын Александр Плющенко (Гном Гномыч) вернется к тренировкам сразу после выздоровления — 10 ноября. Об этом жена фигуриста Евгения Плющенко рассказала журналистам.

«Саша уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки. К нам в гости приехал Олимпийский чемпион Витя Петренко. Он в понедельник и вторник (10 и 11 ноября — прим. URA.RU) как раз будет работать с Сашей», — отметила собеседница портала Sport24.

На вопрос, чем был болен ее сын, Рудковская ответила — ротавирус. Она добавила, что у мальчика не нашли какой-то конкретной инфекции.

