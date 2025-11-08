Логотип РИА URA.RU
Проктолог назвал опасные симптомы, которые никогда не стоит игнорировать

Проктолог Маркарьян: чередование диареи с запором может говорить об онкологии
08 ноября 2025 в 23:41
Маркарьян напомнил, что любые регулярные изменения в организмы - повод обратиться к специалисту

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чередование диареи и запора, что часто игнорируют люди, может говорить о наличии онкологического заболевания. Об этом в интервью сообщил хирург-колопроктолог, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова Даниил Маркарьян.

«Чередование диареи с запорами хоть и вызывает дискомфорт, но при этом редко заставляет записаться на прием. <...>Но на самом деле — это „красный флаг“, появление которого требует консультации с врачом», — сказал врач в разговоре с Life.ru. По его словам, не менее 8 из 10 пациентов с онкологическими заболеваниями говорят о таком симптоме на ранних стадиях заболевания. 

Колопроктолог добавил, что непривычно большое количество слизи также может говорить об изменениях в организме. Он подчеркнул, что самое распространенное состояние, с которым обращаются пациенты, — геморрой, который в начале проявляется редкими кровотечениями. «Онкологические заболевания кишечника на начальных стадиях нередко сигнализируют о себе такими же признаками», — напомнил он. Нарушения в привычной работе кишечника и любые изменения, которые стали регулярными, — повод обратиться к специалисту, напомнил врач.

