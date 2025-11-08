Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Белоруссия надеется на восстановление работы границы с Литвой

09 ноября 2025 в 04:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Белоруссия озвучила свою позицию по ситуации на границе

Белоруссия озвучила свою позицию по ситуации на границе

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Белоруссия надеется на скорейшее восстановление нормальной работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой. С соответствующим комментарием выступили в МИД республики.

«Надеемся на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений», — процитировало сообщение пресс-службы дипломатического ведомства РИА Новости. В МИД также подчеркнули, что белорусская сторона не отказывала в возвращении литовских грузовиков и с удивлением ознакомилась с заявлениями об этом в СМИ.

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы обострилась после того, как Литва в конце октября закрыла границу на месяц, в результате чего сотни литовских грузовиков оказались заблокированы на белорусской территории. Это произошло на фоне инцидентов с метеорологическими зондами, которые, по утверждениям литовской стороны, проникали на их территорию со стороны Белоруссии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал