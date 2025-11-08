Белоруссия надеется на восстановление работы границы с Литвой

Белоруссия озвучила свою позицию по ситуации на границе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Белоруссия надеется на скорейшее восстановление нормальной работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой. С соответствующим комментарием выступили в МИД республики.

«Надеемся на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений», — процитировало сообщение пресс-службы дипломатического ведомства РИА Новости. В МИД также подчеркнули, что белорусская сторона не отказывала в возвращении литовских грузовиков и с удивлением ознакомилась с заявлениями об этом в СМИ.