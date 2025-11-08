Белоруссия надеется на восстановление работы границы с Литвой
Белоруссия озвучила свою позицию по ситуации на границе
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Белоруссия надеется на скорейшее восстановление нормальной работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой. С соответствующим комментарием выступили в МИД республики.
«Надеемся на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений», — процитировало сообщение пресс-службы дипломатического ведомства РИА Новости. В МИД также подчеркнули, что белорусская сторона не отказывала в возвращении литовских грузовиков и с удивлением ознакомилась с заявлениями об этом в СМИ.
Ситуация на границе Белоруссии и Литвы обострилась после того, как Литва в конце октября закрыла границу на месяц, в результате чего сотни литовских грузовиков оказались заблокированы на белорусской территории. Это произошло на фоне инцидентов с метеорологическими зондами, которые, по утверждениям литовской стороны, проникали на их территорию со стороны Белоруссии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.