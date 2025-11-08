Логотип РИА URA.RU
Мема: Рютте обеспокоен ядерным оружием России, но продолжает ей угрожать

09 ноября 2025 в 04:33
Армандо Мема: Рютте игнорирует собственные угрозы в адрес России

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил озабоченность «ядерной риторикой» России, однако альянс продолжает наращивать военное присутствие в Европе и поставлять оружие Украине. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил Рютте в двойных стандартах, указав, что генсек игнорирует угрозы стран Запада против России. Об этом сообщается в соцсетях политиков.

«Рютте, видимо, обеспокоен ядерной риторикой Москвы. Похоже на то, что он забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием. Россия ведет экзистенциальную войну, и мы должны это понимать. Если генсек НАТО действительно обеспокоен ядерной войной, то Североатлантическому альянсу следует прекратить расширяться и поставлять вооружения на Украину», — написал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Рютте в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что НАТО усилит демонстрацию своего ядерного потенциала для сдерживания России, назвав ее риторику «опасной и безрассудной». В ответ посольство России в Бельгии осудило слова министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего «стереть Москву с карты», назвав их угрозой континентальной безопасности. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что страны Западной Европы живут в «военном психозе», готовясь к конфликту с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее уточнил, что Москва не использует ядерное оружие как угрозу, а применяет политику ядерного сдерживания.

На фоне продолжающегося противостояния между НАТО и Россией генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее уже призывал государства-члены подготовиться к продолжительному противостоянию с Москвой. В то же время российская сторона неоднократно указывала на усиление активности НАТО вблизи своих западных рубежей и заявляла, что будет реагировать на любые действия, угрожающие национальным интересам страны.

