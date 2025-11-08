Марочко: взятие Успеновки лишило ВСУ возможности прятаться в застройках

Освобождение Успеновки имеет важное стратегическое значение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Взятие Успеновки лишило ВСУ возможности использовать городские застройки для укрытия, так как после нее вплоть до Воздвижевки и Терноватого практически нет населенных пунктов. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Следовательно, украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Эксперт также отметил, что освобождение Успеновки было прогнозируемо, так как российские войска оказывали давление на ВСУ на участке фронта протяженностью почти 30 километров. Марочко ранее говорил о планах продвигаться в западном направлении, чтобы окружить и отрезать от логистики украинскую группировку в районе Гуляйполя.

