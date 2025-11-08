Логотип РИА URA.RU
Марочко: взятие Успеновки лишило ВСУ возможности прятаться в застройках

09 ноября 2025 в 04:30
Освобождение Успеновки имеет важное стратегическое значение

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Взятие Успеновки лишило ВСУ возможности использовать городские застройки для укрытия, так как после нее вплоть до Воздвижевки и Терноватого практически нет населенных пунктов. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Следовательно, украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Эксперт также отметил, что освобождение Успеновки было прогнозируемо, так как российские войска оказывали давление на ВСУ на участке фронта протяженностью почти 30 километров. Марочко ранее говорил о планах продвигаться в западном направлении, чтобы окружить и отрезать от логистики украинскую группировку в районе Гуляйполя.

Российские войска освободили Успеновку 7 ноября. Это был самый крупный укрепленный узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур. Подробнее о том, чем Успеновка ценна для России — в материале URA.RU.

