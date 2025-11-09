В МВД выявили семь видов объявлений от мошенников
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
МВД России выявило семь распространенных тем объявлений, которые используют мошенники для обмана граждан. Среди них финансовые услуги, легкий заработок, поддельные объявления о проверке счетчиков и аренда квартир по заниженной цене. Об этом сообщили в пресс-центре министерства.
«В МВД РФ выявили семь распространенных тем объявлений мошенников. Это финансовые услуги: быстрые займы, выгодные инвестиции, возврат долгов; легкий заработок без опыта работы, быстрые деньги за „пару часов“; поддельные объявления о проверке счетчиков, сантехнических или электромонтажных работах; аренда квартир по заниженной цене, срочная продажа недвижимости; помощь пенсионерам, получение льгот или компенсаций, оформление субсидий; продажа товаров (бытовой техники, электроники, автомобилей) по ценам ниже рыночных; листовки с QR-кодами на якобы чат дома», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
МВД России продолжает фиксировать рост случаев мошенничества. Ранее ведомство сообщало о схемах, при которых злоумышленники, выдавая себя за работодателей на маркетплейсах, получают персональные данные и коды авторизации граждан для оформления микрозаймов. Также были отмечены случаи, когда аферисты, маскируясь под сотрудников банков или служб техподдержки, убеждали людей установить программы для удаленного доступа и раскрыть личную информацию.
