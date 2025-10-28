Столтенберг сообщил об отказе умолявшему о помощи Зеленскому

Столтенберга просили закрыть небо Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые публично признал, что в 2022 году отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в помощи по установлению бесполетной зоны. Все из-за опасений прямого вооруженного конфликта с Россией. По его словам, Зеленский тогда «умолял» НАТО закрыть небо над Украиной. Об этом заявил сам Столтенберг.

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он (Зеленский — прим. ред.) умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство. Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в конфликте», — отметил Столтенберг в интервью телеканалу TV2.

В истории с отказом НАТО установить бесполетную зону над Украиной ключевую роль сыграли опасения эскалации конфликта до глобального масштаба. В то время как Киев остро нуждался в поддержке, страны альянса сочли риски втягивания в прямое противостояние с Россией чрезмерно высокими. Столтенберг заявил, что осознавал сложность ситуации для украинского президента, но был вынужден настаивать на позиции, исходя из стратегических интересов всего блока.

Продолжение после рекламы