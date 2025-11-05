Coca-Cola зарегистрировала в России товарный знак
Coca-Cola Company зарегистрировала в России новые товарные знаки
Американская компания The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт». Это следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Обе заявки на регистрацию были поданы 23 апреля 2025 года компанией «Дзе Кока-Кола Компани» из США.
«Правообладатель: ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ, Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, Джорджия 30313, Соединенные Штаты Америки. Дата государственной регистрации: 05.11.2025», — говорится на сайте Роспатента. Товарные знаки зарегистрированы по 32-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — фруктовые безалкогольные напитки, содовая вода, прохладительные безалкогольные напитки, эссенции для приготовления напитков.
Также товарный знак «Кока-Кола» дополнительно зарегистрирован для пива. Они регистрируются сроком на 10 лет до 2035 года.
В марте 2022 года американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил свою деятельность на территории России. Несмотря на это, в российских магазинах можно приобрести напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.
