Coca-Cola зарегистрировала в России товарный знак

Coca-Cola Company зарегистрировала в России новые товарные знаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Американская компания The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт». Это следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Обе заявки на регистрацию были поданы 23 апреля 2025 года компанией «Дзе Кока-Кола Компани» из США.

«Правообладатель: ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ, Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, Джорджия 30313, Соединенные Штаты Америки. Дата государственной регистрации: 05.11.2025», — говорится на сайте Роспатента. Товарные знаки зарегистрированы по 32-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — фруктовые безалкогольные напитки, содовая вода, прохладительные безалкогольные напитки, эссенции для приготовления напитков.

Также товарный знак «Кока-Кола» дополнительно зарегистрирован для пива. Они регистрируются сроком на 10 лет до 2035 года.

Продолжение после рекламы