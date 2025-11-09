Россиянам раскрыли вред от филлеров с маркетплейсов
Филлеры нередко покупают подростки и взрослые без медицинского образования
Фото: Илья Московец © URA.RU
Россиян призвали отказаться от самостоятельного введения инъекционных препаратов, купленных на маркетплейсах. Об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, такие эксперименты с внешностью могут привести к серьезным осложнениям — от инфекций и рубцов до некроза тканей.
«Я против этого, потому что это создает ложное ощущение простоты и доступности подобных процедур. На деле же неправильное выполнение может привести к инфекциям, рубцам, хроническим воспалениям, некрозу и другим тяжелым последствиям», — передает ТАСС слова Дрожжиной. Сегодня филлеры и другие инъекционные средства свободно продаются на популярных онлайн-площадках.
Депутат выразила обеспокоенность тем, что филлеры нередко покупают подростки и взрослые без медицинского образования. Также она отметила, что делать инъекцию может только специалист в лицензированной клинике, с соблюдением стерильности и правильных условий хранения. Юлия Дрожжина напомнила, что здоровье не стоит подвергать риску ради экономии или экспериментов с внешностью. «Призываю всех беречь себя, здоровье — не то, чем стоит рисковать», — заключила депутат.
