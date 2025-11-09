Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Китай принял стратегическое решение в адрес США

Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда стратегических материалов
09 ноября 2025 в 09:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Китай принял решение по экспорту в США

Китай принял решение по экспорту в США

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Китай приостановил действие запрета на экспорт в США ряда стратегических товаров, в число которых, по его словам, входят галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы. Об этом рассказали министерстве коммерции Китая.

«Со дня публикации и до 27 ноября 2026 года приостанавливается действие приказа министерства коммерции № 46 от 2024 года», — передает сообщение министерства ТАСС. В сообщении уточнили, что первоначальное постановление называлось «Об усилении экспортного контроля в отношении соответствующих товаров двойного назначения для США», и отметили связь ограничений с обсуждаемыми мерами экспортного контроля.

Представители министерства указали на временный характер изменения ограничений и не привели подробностей о возможных дальнейших решениях. Между тем, как напомнили СМИ, введенные ранее ограничения уже привели к росту цен:, по информации Financial Times, стоимость германия, широко используемого в оборонной промышленности, подскочила до рекордного уровня, что, по их оценке, вызвало дефицит поставок и подтолкнуло цены к максимуму за как минимум 14 лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал