Китай принял стратегическое решение в адрес США

Китай приостановил действие запрета на экспорт в США ряда стратегических товаров, в число которых, по его словам, входят галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы. Об этом рассказали министерстве коммерции Китая.

«Со дня публикации и до 27 ноября 2026 года приостанавливается действие приказа министерства коммерции № 46 от 2024 года», — передает сообщение министерства ТАСС. В сообщении уточнили, что первоначальное постановление называлось «Об усилении экспортного контроля в отношении соответствующих товаров двойного назначения для США», и отметили связь ограничений с обсуждаемыми мерами экспортного контроля.

Представители министерства указали на временный характер изменения ограничений и не привели подробностей о возможных дальнейших решениях. Между тем, как напомнили СМИ, введенные ранее ограничения уже привели к росту цен:, по информации Financial Times, стоимость германия, широко используемого в оборонной промышленности, подскочила до рекордного уровня, что, по их оценке, вызвало дефицит поставок и подтолкнуло цены к максимуму за как минимум 14 лет.